Pezeshkian: Islamische Länder müssen als ein einziger Körper den Weg des Friedens einschlagen

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Masoud Pezeshkian am Mittwochnachmittag, dem 15. Oktober 2025 (23. Mehr 1404), in einer Sitzung unter Hinweis auf die jüngsten Ereignisse zwischen Afghanistan und Pakistan: „Die jüngsten Ereignisse zwischen diesen beiden brüderlichen, muslimischen und benachbarten Ländern haben tiefe Besorgnis und Betroffenheit bei allen Ländern der Region, einschließlich der Islamischen Republik Iran, ausgelöst.“

Der Präsident betonte: „Die muslimischen Länder, insbesondere die Völker der Region mit gemeinsamen Wurzeln und Kulturen, haben eine unzerbrechliche Verbindung des Glaubens, der Geschichte und der Kultur, und basierend auf den Lehren des Heiligen Korans, «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (Die Gläubigen sind ja Brüder), haben sie die Pflicht, wie die Glieder eines einzigen Körpers zusammen für Frieden, Gerechtigkeit und Fortschritt zu arbeiten.“

Pezeshkian erklärte, dass Meinungsverschiedenheiten und Konflikte zwischen islamischen Ländern nicht der Wunsch unserer Völker seien, sondern das Ergebnis von Verschwörungen der Feinde des Islam und des internationalen Zionismus, und fügte hinzu: „Die Feinde der islamischen Umma waren immer bestrebt, Spaltung zu säen und muslimische Länder zu schwächen.“

Der Präsident nannte Dialog und die Stärkung brüderlicher Beziehungen als Lösung zur Verringerung der Spannungen zwischen diesen beiden islamischen Nachbarländern und sagte: „Die Islamische Republik Iran wird im Glauben an das koranische Prinzip «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» (Und haltet alle fest am Seil Allahs und zerfallet nicht), all ihre Kapazitäten und Bemühungen einsetzen, um die Spannungen zu verringern, den Dialog auszuweiten und die brüderlichen Bindungen zwischen den beiden befreundeten Nachbarländern zu stärken.“

Pezeshkian sagte, dass die Region mehr denn je Ruhe, Integration und Zusammenarbeit brauche, und erklärte: „Wir sind zuversichtlich, dass die lieben Regierungen und Völker Afghanistans und Pakistans mit Klugheit und Weisheit den Weg des Verständnisses und des Dialogs beschreiten und erneut den Weg der Freundschaft, der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens wählen werden.“