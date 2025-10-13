Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Nachrichten-Website Middle East Eye in einem Bericht, dass der Jemen durch die Einnahme einer entschiedenen und mächtigen Position die Einstellung seiner Operationen an die Einhaltung bestehender Vereinbarungen durch das israelische (Regime) geknüpft habe.

Dieses britische Medium betonte, dass diese Haltung ein klares Zeichen für die politische und militärische Autorität Sanaas gegenüber dem Druck der USA und Tel Avivs sei.

Dem Bericht von Middle East Eye zufolge betonten eine Reihe von Militärexperten und Analysten, dass die jemenitischen Streitkräfte in den letzten zwei Jahren eine starke und effektive Leistung auf dem Schlachtfeld gezeigt und ein neues Abschreckungsgleichgewicht in der Region geschaffen hätten.

Die britische Website fügte weiter hinzu, dass die jemenitischen Streitkräfte zu verschiedenen Zeitpunkten Langstreckenangriffe auf Ziele in den besetzten Gebieten durchgeführt hätten, von denen einige zu Störungen im israelischen Luftraum und zur Durchdringung seiner Verteidigungssysteme geführt hätten.

Laut Middle East Eye glauben Analysten, dass es den Jemeniten gelungen ist, Washington dazu zu zwingen, seine Bindung an das israelische Regime in der Jemen-Frage zu kappen; ein Schritt, der aus Expertensicht einen wichtigen und unbestreitbaren Erfolg für Sanaa darstellt.