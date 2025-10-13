Hamas: Das palästinensische Volk wird nicht ruhen, bis der letzte Gefangene befreit ist

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shihab beruft, gab die Islamische Widerstandsbewegung Hamas anlässlich des Gefangenenaustauschs zwischen dem palästinensischen Widerstand und dem zionistischen Regime eine Erklärung ab, in der sie ankündigte, dass die Al-Qassam-Brigaden und der Widerstand im Gazastreifen 20 Besatzungsgefangene, die sich in den Händen des Widerstands befanden, freilassen. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen der Umsetzung der ersten Phase des „Trump-Plans“ zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen.

In der Erklärung heißt es, dass die Hamas mit dieser Maßnahme ihre Einhaltung ihrer Verpflichtungen und die Bedeutung der Bemühungen der Vermittler betont, den zionistischen Feind zur Einhaltung seiner Verpflichtungen gemäß dem Abkommen und zur vollständigen Umsetzung aller seiner Klauseln zu zwingen.

Die Erklärung fügt hinzu: „Die Freilassung unserer heldenhaften Gefangenen, einschließlich jener, die zu lebenslanger Haft und schweren Strafen verurteilt wurden und Jahrzehnte hinter Gittern verbracht haben, ist die Frucht des Heldentums und der Standhaftigkeit unseres großartigen Volkes im Gazastreifen und seiner Söhne im tapferen Widerstand. Dies ist die Erfüllung des Versprechens des Widerstands gegenüber seinem Volk und seinen Gefangenen und die Verkörperung des Willens zur Freiheit, der angesichts der Tyrannei der Neonazis nicht zerbricht.“

Die Hamas fügte hinzu, dass Netanjahu und die zionistische Armee es trotz zwei Jahren des Völkermords und der Zerstörung in Gaza nicht geschafft haben, ihre Gefangenen mit Gewalt zu befreien, und schließlich gezwungen waren, sich den Bedingungen des Widerstands zu beugen.

Gemäß der Erklärung unternahm der Widerstand alle Anstrengungen, um das Leben der Gefangenen zu schützen, trotz der Versuche des Verbrechers Netanjahu und seiner terroristischen Armee, die zionistischen Gefangenen ins Visier zu nehmen. Dies, während palästinensische Gefangene in zionistischen Gefängnissen allen Arten von Rechtsverletzungen ausgesetzt sind, einschließlich Belästigung, Folter und Tötung.

Die Hamas fügte hinzu, dass die Frage der Gefangenen weiterhin an der Spitze der nationalen Prioritäten unseres Volkes und unseres Widerstands stehen wird, und dass das palästinensische Volk erst ruhen wird, wenn der letzte Gefangene aus den Gefängnissen der nazistischen Zionisten befreit ist und die Besatzung von seinem Land und seinen Heiligtümern beseitigt ist.