Tel Aviv: Leichen israelischer Gefangener werden heute übergeben

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Shihab beruft, berichtete der Kanal 13 des Fernsehens des zionistischen Regimes, dass die Leichen einer Reihe von zionistischen Gefangenen heute Nachmittag von den Widerstandskräften übergeben werden.

Diesem Bericht zufolge wurden die genannten zionistischen Gefangenen während der brutalen Angriffe der Besatzer auf den Gazastreifen getötet.

Die palästinensischen Widerstandskräfte übergaben heute in zwei Phasen 20 zionistische Gefangene an das Team des Roten Kreuzes.