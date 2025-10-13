Araghis Argument für die Nichtteilnahme in Scharm el-Scheich: Wir interagieren nicht mit denen, die das iranische Volk angreifen

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) – Abna erklärte der Außenminister die Abwesenheit der Islamischen Republik Iran vom Gipfeltreffen in Scharm el-Scheich mit den Worten: „Wir können keine Interaktionen mit denen eingehen, die das iranische Volk angegriffen haben und uns weiterhin bedrohen und sanktionieren.“

Sayyid Abbas Araghi schrieb am Montag, den 13. Oktober 2025, auf seiner Plattform X: „Der Iran ist dankbar für die Einladung von Präsident Sisi zur Teilnahme am Gipfel in Scharm el-Scheich. Trotz des Wunsches nach diplomatischen Interaktionen können weder Präsident Pezeshkian noch ich mit denen interagieren, die das iranische Volk angegriffen haben und uns weiterhin bedrohen und sanktionieren.“

Er fügte hinzu: „Dennoch begrüßt der Iran jede Initiative, die den israelischen Genozid in Gaza beendet und zur Vertreibung der Besatzungstruppen führt.“

Araghi betonte: „Die Palästinenser haben das uneingeschränkte Recht auf Selbstbestimmung, und alle Länder sind mehr denn je verpflichtet, sie bei dieser legitimen und gerechten Forderung zu unterstützen.“

Der Außenminister fuhr fort: „Der Iran war und wird immer eine Schlüsselkraft für den Frieden in der Region sein. Im Gegensatz zum Völkermord-Regime Israels strebt der Iran keine endlosen Kriege an, insbesondere nicht auf Kosten angeblicher Verbündeter, sondern strebt nach nachhaltigem Frieden, Wohlstand und Zusammenarbeit.“