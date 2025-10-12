Behauptung der Taliban über 58 getötete pakistanische Soldaten bei Grenzkollision

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TOLOnews behauptete der Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid unter Bezugnahme auf die Grenzkonflikte zwischen Afghanistan und Pakistan, dass bei den nächtlichen Zusammenstößen 58 pakistanische Soldaten getötet und 30 weitere verwundet wurden.

Er behauptete, dass „eine große Menge an Waffen“ während dieser „Vergeltungsoperationen entlang der imaginären Durand-Linie“ ebenfalls in die Hände der Taliban gefallen sei.

Mujahid behauptete weiter, dass bei diesen Operationen auch 9 afghanische Soldaten getötet und 16 weitere verwundet wurden und etwa 20 pakistanische Sicherheitsstützpunkte zerstört worden seien.

Der Taliban-Sprecher sagte auch, dass die Operation auf Ersuchen von Katar und Saudi-Arabien um Mitternacht eingestellt wurde.

Bezüglich der Präsenz der Terrorgruppe ISIS-Khorasan in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan behauptete er, dass diese Gruppe in Afghanistan besiegt wurde und dann ihre Zentren in Khyber Pakhtunkhwa eingerichtet habe.

Mujahid behauptete: „Die Ausbildungszentren von ISIS-Khorasan wurden in Khyber Pakhtunkhwa eingerichtet, und neue Mitglieder werden über die Flughäfen von Karachi und Islamabad dorthin verlegt. Unsere Erkenntnisse zeigen, dass die Angriffe im Iran und in Moskau ebenfalls von diesen Zentren aus geplant wurden.“

Mujahid behauptete auch, dass die jüngsten Angriffe von ISIS-Khorasan in Afghanistan ebenfalls von diesen Zentren aus geplant wurden, und forderte die pakistanische Regierung auf, die Schlüsselfiguren dieser Gruppe an Kabul auszuliefern.

Er sagte auch, dass Pakistan beabsichtigt habe, eine Delegation nach Afghanistan zu entsenden, aber die Taliban hätten diesen Vorschlag als Reaktion auf die Luftangriffe pakistanischer Streitkräfte in der Nacht zum Donnerstag abgelehnt. Mujahid warnte auch, dass jegliche Verletzung der Souveränität Afghanistans nicht unbeantwortet bleiben werde.