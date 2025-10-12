Kreml: „Tomahawk“ ist eine gefährliche Waffe; alle Äußerungen werden genau beobachtet

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Bezug auf die mögliche Lieferung der Langstreckenrakete „Tomahawk“ an die Ukraine, dass dieses Ereignis die Situation auf dem Schlachtfeld ebenfalls nicht ändern werde.

Peskow sagte dazu: „Natürlich gibt es viele Äußerungen dazu, aber wir verfolgen alle Äußerungen aufmerksam. Die Frage des Tomahawk bereitet uns große Sorge, wie Präsident (Wladimir) Putin bereits sagte.“

Er fügte hinzu: „Dies (der Tomahawk) ist eine spezielle Waffe, die sowohl mit nuklearen als auch mit nicht-nuklearen Sprengköpfen ausgestattet werden kann; sie haben eine große Reichweite und gelten als gefährliche Waffe.“

Axios behauptete zuvor in einem Bericht, dass US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 11. Oktober in einem Telefongespräch über die Lieferung dieser Rakete an Kiew gesprochen hätten.

Trump hatte zuvor gesagt, er habe seine Entscheidung über die Übergabe dieser Waffe an die Ukraine getroffen, beabsichtige jedoch, weitere Informationen über die möglichen Ziele Kiews einzuholen.

Putin hat betont, dass die Aussicht, dass Kiew Tomahawk-Raketen erhält, bedeute, dass die Spannungen in eine neue Runde eintreten werden und sich diese Spannungen nicht nur auf den Ukraine-Krieg, sondern auch auf die Beziehungen zwischen Russland und den USA ausweiten werden.