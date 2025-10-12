Der Kriegsminister des zionistischen Regimes hat den Grundstein für den Bruch des Waffenstillstands gelegt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al Jazeera, sagte Israel Katz, der Kriegsminister des zionistischen Regimes, dass die größte Herausforderung für dieses Regime nach der Rückkehr der israelischen Gefangenen die direkte Zerstörung aller Hamas-Tunnel in Gaza sein werde.

Katz sagte, er habe der Armee befohlen, sich auf die Zerstörung der Hamas-Tunnel nach der Rückkehr der israelischen Gefangenen vorzubereiten.

Er versuchte, seine Äußerungen, die dem Waffenstillstandsprozess in Gaza widersprechen, zu rechtfertigen und behauptete, dass die Zerstörung der Hamas-Tunnel die Umsetzung des vereinbarten Prinzips der Entwaffnung der Hamas und der Entziehung ihrer militärischen Fähigkeiten bedeute.

Diese Behauptung wird zu einem Zeitpunkt aufgestellt, an dem die Hamas die Klausel zur Entwaffnung des Widerstands nicht akzeptiert hat und jeder Angriff auf den Gazastreifen unter dem Vorwand der Zerstörung von Tunneln als eklatanter Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen angesehen wird.