Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonten informierte Quellen im Gespräch mit Al Jazeera, dass das zionistische Regime die Familien der palästinensischen Gefangenen, die freigelassen werden sollen, gewarnt habe, keine Zeremonien für ihre Freilassung abzuhalten und ihre Freude nicht zu zeigen.

Diese Maßnahme des zionistischen Regimes zeigt, dass die Besatzer selbst den unbesiegbaren Geist und die Freude der Palästinenser fürchten.

Morgen früh, am Montag, sollen 20 zionistische Gefangene von den Widerstandskräften freigelassen werden; im Gegenzug werden 1.700 Personen, die nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ festgenommen wurden, sowie Dutzende palästinensischer Gefangener mit lebenslangen Haftstrafen freigelassen.