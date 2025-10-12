Jordanischer Experte: Die Errungenschaften des Widerstands im Gaza-Krieg waren beispiellos

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Nidal Abu Zaid, ein jordanischer Militärexperte, in einem Interview mit der palästinensischen Nachrichtenagentur Shihab: „Was Gaza während der mehr als zweijährigen Kriegsführung gegen das zionistische Regime erreicht hat, ist eine beispiellose Leistung.“

Er nannte die 733 Tage des Krieges in Gaza einen Wendepunkt im Konflikt mit den Besatzern und betonte, dass Gaza trotz maximaler Zerstörung die Besatzer daran hinderte, militärische oder politische Ziele zu erreichen.

Abu Zaid wies darauf hin, dass der Widerstand in Gaza der Kriegsmaschinerie des zionistischen Regimes entgegengetreten sei, die auf Platz 18 der Weltarmeen rangiert und Atomwaffen besitzt. Er erklärte, dass die Kohäsion der inneren Front die Bemühungen der Besatzer, die Beziehung zwischen dem Widerstand und dem Volk zu untergraben, vereitelte.

Der jordanische Experte stellte klar, dass Gaza seit 2008 fünf Kriege erlebt hat, weshalb die Schlacht vom 7. Oktober kein zufälliges Ereignis, sondern eine Fortsetzung des langen und tief verwurzelten Weges des Widerstands war. Er fügte hinzu: „Die Volksbasis des Widerstands hat sich trotz der Belagerung und Zerstörung nicht gegen den Widerstand aufgelehnt, sondern blieb die feste Basis des nationalen Projekts. Der Erfolg des Widerstands bei der Aufrechterhaltung der Standhaftigkeit während des gesamten Krieges ist das Ergebnis der Integration zwischen den Feldaktivitäten der Widerstandskräfte und der umfassenden Unterstützung durch die Bevölkerung. Das Volk von Gaza hat sich dem Widerstand nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Gedanken und Überzeugungen angeschlossen, und ihr Slogan war: Stein und Baum werden zerstört, der Mensch wird ein Märtyrer, aber die Idee des Widerstands stirbt niemals.“

Laut dem jordanischen Experten hat die Erfahrung des jüngsten Krieges die Idee der Bildung einer neuen Phase des palästinensischen Widerstands gestärkt; eine Phase, die die Grundlage für die Wiederherstellung der Rechte des palästinensischen Volkes in Gaza und im Westjordanland sowie für die nationale Einheit auf der Grundlage des Widerstands gegen die Besatzung schaffen kann.

Abu Zaid betonte abschließend: „Die Volksunterstützung in Gaza hat sich niemals vom Widerstand abgewandt, außer einer kleinen Anzahl von Abtrünnigen, die nicht einmal vom zionistischen Regime unterstützt wurden. Daher muss man sich in der kommenden Phase auf das Volk von Gaza verlassen; ein Volk, das bewiesen hat, dass es der Grundstein des Widerstands und die Basis des palästinensischen Nationalprojekts ist.“