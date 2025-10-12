Verhaftung eines der prominenten Anführer der aufgelösten Ba'ath-Partei im Irak + Bild

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Ma'loomah gelang es den Haschd al-Schabi-Kräften bei ihrer jüngsten Sicherheitsoperation, Abdul Razzaq Oudah, einen der prominenten Anführer der aufgelösten Ba'ath-Partei, festzunehmen.

Dem Bericht zufolge erfolgte die Operation nach wochenlanger geheimdienstlicher Überwachung von Oudahs Bewegungen im Irak. Er war eines der einflussreichen Elemente des ehemaligen irakischen Regimes und an der Begehung von Verbrechen gegen das irakische Volk, einschließlich der Hinrichtung vieler unschuldiger Menschen, beteiligt.

Es wird auch berichtet, dass diese Person Aktivitäten gegen die Sicherheit des Irak unternommen hat und mit anderen Anführern der aufgelösten Ba'ath-Partei in Verbindung stand, um Zwietracht im Land zu stiften.

Die Haschd al-Schabi-Kräfte erklärten, sie würden nicht zulassen, dass diese Partei den Irak erneut in die dunkle Vergangenheit zurückführe.