Scheich Naim Qassem: „Die Generationen des Sayyid“ sind standhaft auf dem Weg der Wilayat von Imam Khamenei

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al-Manar, sagte Scheich Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, in einer Rede bei einer Zeremonie der Kulturellen Vereinigung der libanesischen Hisbollah: „Wir versammeln uns als Führer und Vorreiter auf einer der reinsten Bühnen, die den Willen zu einem würdevollen Leben demonstriert.“

An die Jugendlichen und Teenager des Pfadfinderverbandes Imam Mahdi (a.j.), der Kulturorganisation der libanesischen Hisbollah, gerichtet, sagte er: „Ihr seid die strahlende Zukunft und die Pioniere der Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit. Ihr seid die Generationen des Sayyid auf dem Weg der Wilayat unter der Führung von Imam Khamenei.“

Scheich Naim Qassem fuhr fort: „Der Märtyrer Sayyid ist der Herr der Märtyrer der Ummah, der euch erzogen hat, einen Bund, Entschlossenheit und Hoffnung für eure Zukunft aufzubauen, damit ihr den Weg Gottes, den Weg eines würdevollen Lebens, den Weg der Mudschaheddin und der Märtyrer, und den Weg des Glücks in dieser und der nächsten Welt kennenlernt und große Erlösung erlangt.“

Er betonte, dass die Hoffnung auf das wahre und verheißene bessere Morgen unter allen Umständen erhalten bleiben muss. „Selbst wenn Erdbeben und Schwierigkeiten euch von allen Seiten umgeben, seid ihr standhaft im Gehorsam gegenüber Gott.“

Scheich Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, erklärte den Jugendlichen der Hisbollah: „Ihr seid auf dem Weg des Widerstands, und was wir mit Widerstand meinen, ist seine umfassendste und weiteste Form, denn er ist eine erzieherische, kulturelle, ethische und politische Wahl.“

Er wies darauf hin, dass Widerstand der Dschihad gegen das eigene Ego und den Feind sowie die Kraft des Glaubens, des Willens, der Haltung, der Standhaftigkeit, der Würde und der Unabhängigkeit ist. Er erklärte, dass Widerstand die Wahl der jungen Männer und Frauen ist und gute Erziehung auf Authentizität, Liebe zur Heimat und Verteidigung der Familie und der Liebsten basiert.

Scheich Naim Qassem erklärte: „Wir sehen in euch Licht, Großzügigkeit, Opferbereitschaft, Dienst an der Gemeinschaft und die Entwicklung der Jugend auf der Grundlage von Standhaftigkeit. Ich empfehle euch den reinen Glauben an Gott, Güte gegenüber den Eltern, religiöse und wissenschaftliche Bildung und dass ihr Soldaten von Imam Mahdi (a.j.) seid.“

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah fuhr fort: „Ich bin stolz, unter euch zu sein, ich liebe euch und ich wünsche, dass wir gemeinsam auf Imam Mahdi (a.) warten.“