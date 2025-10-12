Ohadi: Das zionistische Regime musste sich an den Verhandlungstisch mit der Hamas setzen

Laut einem Bericht des ABNA-Korrespondenten sagte Saeed Ohadi, der Leiter der Märtyrerstiftung, auf der „Achten Internationalen Konferenz der Solidarität mit palästinensischen Kindern und Jugendlichen: Gedenken an den Märtyrer Mohammad al-Durrah, die Märtyrerkinder von Gaza und die 12-tägige Heilige Verteidigung“: „Ich überbringe den Gästen dieser Konferenz die Grüße des Präsidenten, Herrn Dr. Pezeshkian. Heute sind die islamische Welt und die Achse des Widerstands mit besonderen und außergewöhnlichen Bedingungen konfrontiert, und die Abhaltung einer solchen Konferenz ist von großer Bedeutung.“

Er fuhr fort: „Wir befinden uns in einer dunklen Periode, die die Menschheit noch nie erlebt hat. Solche Verbrechen mit einem Völkermord-Ansatz ereigneten sich nicht einmal während des Ersten und Zweiten Weltkriegs.“

Der Leiter der Stiftung für Märtyrer und Veteranenangelegenheiten betonte: „Das zionistische Regime hat in den letzten 76 Jahren und insbesondere in den letzten zwei Jahren Verbrechen begangen, die beispiellos sind; diese Verbrechen sind in der Geschichte der Menschheit beispiellos, bis zu dem Punkt, dass dieses Regime alle menschlichen Werte mit Füßen getreten hat.“

Ohadi sagte auch: „Die Welt hat angesichts des zionistischen Regimes und seiner Verbrechen geschwiegen. Heute steht die Geschichte an einem sehr sensiblen und schicksalhaften Scheideweg. Wenn wir richtig handeln, werden wir der Achse des Widerstands einen großen Sieg bringen. Wenn dieses historische Ereignis ignoriert wird, könnten viele Werte, für deren Erhaltung Hunderttausende ihr reines Blut geopfert haben, verschwendet werden.“

Er erinnerte daran, dass das zionistische Regime seine Hoffnungen und Träume in diesem zweijährigen Krieg sah, und erklärte: „Das zionistische Regime hat Kriege geführt und stand vier großen arabischen Armeen gegenüber, rückte in 6 Tagen 100 Kilometer in die Sinai-Wüste vor und besetzte die Golanhöhen, die es immer noch besetzt hält, damals im Jahr 1967 im Sechstagekrieg. Es rückte in das Westjordanland und den Jordan vor.“

Der Leiter der Stiftung für Märtyrer und Veteranenangelegenheiten erinnerte: „Gaza wurde im selben Sechstagekrieg vom zionistischen Regime besetzt, und vier Armeen wurden von diesem Regime besiegt; der Große Architekt der Islamischen Revolution, der seine Bewegung 1963 begann, und Imam Khomeini rief, dass der Zionismus ein Krebsgeschwür sei und warnte die islamischen Länder, dass eine sehr gefährliche Verschwörung gegen die islamische Welt im Gange sei. Nach dem Sieg der Revolution gab es einen Wendepunkt in der Geschichte der unterdrückten Völker der Welt durch Imam Khomeini in der Islamischen Republik Iran. Die unterdrückten Menschen Palästinas hatten vor dem Sieg der Revolution keine Unterstützer.“

Ohadi betonte: „Das zionistische Regime hatte die naive Vorstellung, dass es das 350 Quadratkilometer große Gebiet des Gazastreifens erobern würde, während es in zwei Zuständen in diesem Sumpf gefangen ist, den es selbst in Gaza geschaffen hat. Jetzt sehen wir jeden Tag in Hunderten von Städten millionenfache Präsenz von Menschen zur Unterstützung der palästinensischen Nation. Es ist in der Geschichte Australiens beispiellos, dass in Sydney eine Demonstration von mehr als 500.000 Menschen zur Unterstützung der Kinder und des Volkes von Gaza stattfindet.“

Er fügte hinzu: „Einer der großen Missstände der Zeit ist die Vergesslichkeit der Menschen für die Ereignisse um sie herum; in der Wissenschaft wird dies als Generationslücke bezeichnet. Die Kluft, die zwischen zukünftigen Generationen und vergangenen Generationen entsteht; die gesamten Bemühungen des Imperialismus zielen darauf ab, die Generationslücke zu schüren und zu vertiefen, vielleicht indem sie die neue Generation von den vergangenen Generationen trennen, können sie die Werte vergessen lassen.“

Der Leiter der Stiftung für Märtyrer und Veteranenangelegenheiten nannte die Generationslücke sehr gefährlich und fügte hinzu: „Die Generationslücke kann den Widerstand bei der Verteidigung von Werten schwächen. Ein amerikanischer Theoretiker hat eine gefährliche Theorie für diese Lücke vorgelegt und war Berater des US-Präsidenten, der Harvard University, und hat seine Theorie dem US-Verteidigungssystem vorgelegt. Joseph Nye erklärte heute im Angesicht des Widerstands in der Denkfabrik des britischen Außenministeriums, dass wir den Ländern der Achse des Widerstands nicht mit militärischer Ausrüstung entgegentreten können, wir können ihnen mit sanfter Kriegsführung entgegentreten.“

Ohadi erklärte: „Der amerikanische Denker glaubt, dass ein hybrider Krieg gegen die Islamische Republik Iran geführt werden sollte, in dem der wirtschaftliche Druck auf höchstem Niveau sein sollte, und vielleicht wird das Volk mit diesem Druck neben dem hybriden Krieg und der sanften Kriegsführung beschäftigt sein.“

Er betonte: „In der Denkfabrik des britischen Außenministeriums wurde vorgeschlagen, dass, wenn sie den Geist und die Psyche der jungen Menschen im Iran beeinflussen können, die iranische Regierung repliziert wird. Der Oberste Führer hat vor einer kulturellen NATO gewarnt. Dies ist dieselbe Theorie, die Joseph Nye angekündigt hatte.“

Der Leiter der Stiftung für Märtyrer und Veteranenangelegenheiten sagte in einem Teil seiner Rede: „Vor dem Sieg der Islamischen Revolution wagte es niemand, sich gegen das zionistische Regime auszusprechen. Jetzt spricht die ganze Welt gegen dieses Regime; heute war das zionistische Regime angesichts des Widerstands gezwungen, sich mit der Hamas an den Verhandlungstisch zu setzen.“

Ohadi erinnerte: „Nach amerikanischen Statistiken sind über 200.000 Menschen die besetzten Gebiete erneut verlassen, und dies ist auf die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen in den besetzten Gebieten zurückzuführen.“