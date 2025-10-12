Palästinensische Autonomiebehörde nicht zum Ägypten-Treffen eingeladen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA bestätigte eine hochrangige Quelle im Gespräch mit Al-Araby Al-Jadeed, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht zu dem Treffen in Sharm El-Sheikh über den Waffenstillstand in Gaza eingeladen wurde, das morgen in Ägypten stattfinden soll.

Gestern gab die ägyptische Präsidentschaft bekannt, dass die ägyptische Stadt Sharm El-Sheikh am Montag Gastgeber eines Friedensgipfels zur Beendigung des Gaza-Krieges sein wird, der gemeinsam von Sisi und Trump geleitet wird und an dem Führer aus über 20 Ländern teilnehmen. Es wird erwartet, dass bei diesem Treffen das Waffenstillstandsabkommen für Gaza offiziell unterzeichnet wird.

Die hebräischsprachige Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete ebenfalls, dass das zionistische Regime nicht an dem Treffen in Sharm El-Sheikh teilnehmen werde.