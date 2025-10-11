Laut der Tehran Times war Deutschland im Juni eines der wenigen Länder, das die israelischen Angriffe auf iranische Zivil-, Atom- und Militäranlagen unterstützte – und wohl auch das lautstärkste. Während des Konflikts verärgerte der Bundeskanzler sowohl Iraner als auch Deutsche, als er Israels Aggression verteidigte und erklärte, Israel verrichte für westliche Staaten „Dreckarbeit“. Friedrich Merz gab außerdem an, im Voraus über die illegalen Angriffe informiert worden zu sein.

Neue Informationen der Tehran Times zeigen, dass Deutschlands Unterstützung für Israel während des 12-tägigen Krieges über politische und diplomatische Erklärungen hinausging. Tatsächlich spielte Berlin eine aktive Rolle bei der Verwirklichung der israelischen Kriegsziele, indem es Truppen in die besetzten Gebiete entsandte.

Laut ParsToday ist dies bereits das zweite Mal, dass sich Deutschland einem Aggressor gegen Iran anschließt. So belieferte Berlin den irakischen Diktator Saddam Hussein in den 1980er Jahren mit chemischen Waffen, die gegen Iran eingesetzt wurden.

Im jüngsten Krieg jedoch zogen sich die deutschen Truppen aus den besetzten Gebieten zurück, als die iranischen Gegenangriffe intensiviert wurden und die Gefahr zunahm.

Es ist unklar, ob der Bundestag dem Einsatz zugestimmt hat. Laut Verfassung darf die Bundesregierung nicht aus eigener Initiative Truppen in einen Krieg schicken und muss sich zunächst eine Mehrheitsentscheidung im Bundestag holen. Dieses System wurde nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst eingeführt, um zu verhindern, dass die Exekutive einseitig einen Krieg beginnt.

Der Zeitung Tehran Times wurde mitgeteilt, dass Iran Einzelheiten zu den Namen der beteiligten deutschen Mitarbeiter, zur Art der Zusammenarbeit und zu den entsprechenden Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden.

Diese Enthüllungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, in dem Israel mit einer „Spionagekrise“ zu kämpfen hat, wie es in den hebräischen Medien bezeichnet wird. Laut einem Bericht des israelischen Inlandsgeheimdienstes (Shin Bet) stiegen die Spionagefälle in Israel im Jahr 2024 um rund 400 Prozent.