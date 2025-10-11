haben mehrere demokratische Abgeordnete des US-Kongresses in einem Brief Donald Trump aufgefordert, die wegen der Zölle beschädigten Beziehungen Washingtons zu Neu-Delhi zu reparieren und die Einführung von Zöllen gegen Indien zu überdenken.

Unterzeichnet wurde der Brief von einer Reihe prominenter demokratischer Persönlichkeiten, darunter Deborah Ross, Ro Khanna, Brad Sherman, Sydney Kamlager-Dove, Raja Krishnamoorthi und Pramila Jayapal. Kein republikanischer Abgeordneter unterzeichnete den Brief.

Die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses warnten, dass die Zollerhöhungen der Trump-Regierung den Handel und Arbeitsplätze schädigen sowie eine der wichtigsten strategischen Partnerschaften der USA gefährden würden. Zudem könnten sie Indien näher an China und Russland heranführen, wodurch sich das Machtgleichgewicht in Asien zugunsten der beiden Mächte ändern würde.

Die Abgeordneten sagten, die drastischen Zollerhöhungen hätten den US-Herstellern geschadet, Lieferketten unterbrochen und einen wichtigen Verbündeten des Landes verloren gehen lassen. In dem an Trump gerichteten Brief hieß es:

Die Hauptgründe für die Besorgnis des US-Kongresses über die eskalierenden Spannungen zwischen Indien und den USA sowie deren Folgen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Erhöhung der Zölle für Indien

Demokratische Kongressabgeordnete warnten, dass die drastischen Zollerhöhungen der Regierung unter Präsident Trump die Handelsbeziehungen zu Indien schädigen könnten. In einigen Fällen stiegen die Zölle um bis zu 50 Prozent. Dadurch wurden Lieferketten unterbrochen, was amerikanischen Herstellern schadet.

Schwächung einer der wichtigsten strategischen Partnerschaften der USA

Indien gilt als wichtiger Verbündeter der USA in Asien. Doch durch Trumps Wirtschaftspolitik, insbesondere im Handelsbereich, sah sich Neu-Delhi gezwungen, seine Außenbeziehungen zu verändern und den Fokus auf China und Russland zu verlagern.

Negative Reaktion der indischen Öffentlichkeit

Das Bild der USA in der indischen Öffentlichkeit hat durch die Einführung hoher Zölle stark gelitten. In Indien werden Boykottforderungen amerikanischer Waren immer lauter, was die diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter verschärft.

Indiens Annäherung an China und Russland in der internationalen Gemeinschaft

Beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit traf der indische Premierminister Narendra Modi den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Treffen gelten als Zeichen der Wiederaufnahme der Beziehungen Indiens zu den asiatischen Rivalen der USA, insbesondere nach den Grenzkonflikten zwischen Indien und China im Jahr 2020.

Besorgnis über die Bildung neuer Blöcke ohne die US-Anwesenheit

Westliche Analysten warnen davor, dass die Politik von US-Präsident Trump traditionelle Verbündete der USA wie Indien, Frankreich, Japan und Kanada dazu veranlasst, unabhängige Wirtschafts- und Sicherheitsvereinbarungen zu schließen. Dieser Trend könnte die Führungsrolle der USA in der Welt schwächen.

Negative Auswirkungen auf die Berufstätigkeit und die US-Wirtschaft

Die Zölle haben nicht nur die Außenbeziehungen beschädigt, sondern auch amerikanischen Herstellern und Arbeitnehmern geschadet. Der Kongress befürchtet, dass diese Maßnahmen zu Exporteinbußen, Kostensteigerungen und Arbeitsplatzverlusten führen werden.

In dieser Hinsicht gibt es natürlich tiefere geopolitische Gründe, die bei den Demokraten im US-Kongress Besorgnis auslösen:

Änderung des Gleichgewichts in Asien

Indiens Annäherung China und Russland könnte das Machtgleichgewicht in Asien zu Ungunsten der USA verändern. Mit seiner großen Bevölkerung, seiner wachsenden Wirtschaft und seiner geopolitischen Schlüsselposition spielt Indien eine wichtige Rolle bei der Eindämmung des chinesischen Einflusses. Sollte Indien jedoch eine Zusammenarbeit mit China und Russland anstreben, würden US-Sicherheitsbündnisse wie der Quadrilaterale Sicherheitsdialog (QUAD) geschwächt.

Schwächung der Eindämmungspolitik Chinas

Die Eindämmung der wachsenden Macht Chinas im wirtschaftlichen, militärischen und technologischen Bereich ist eines der Hauptziele der US-Außenpolitik. Dabei spielt Indien als Regionalmacht eine wichtige Rolle. Indiens Annäherung an China, insbesondere in den Bereichen Technologie, Energie und Infrastruktur, könnte diese Strategie jedoch zunichte machen.

Indiens militärische Zusammenarbeit mit Russland

Indien ist nach wie vor einer der größten Abnehmer russischer Waffen. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Indien und Russland, zu der auch gemeinsame Projekte gehören, hat in Washington Besorgnis ausgelöst. Eine solche Zusammenarbeit könnte Russland Zugang zu sensiblen Technologien und regionalen Geheimdienstinformationen ermöglichen.

Schwächung der von den USA geführten multilateralen Allianzen

Die USA versuchen, ihren Einfluss in Asien durch Allianzen wie das QUAD (Indien, Japan, Australien und die USA) sowie das Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) zu festigen. Indiens Annäherung an China und Russland könnte jedoch dazu führen, dass das Land sich von diesen Allianzen distanziert, was eine Kluft in der US-Regionalpolitik zur Folge haben könnte.

Besorgnis über die Konvergenz antiwestlicher Organisationen

In den letzten Jahren hat Indien seine Beteiligung an Organisationen wie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und den BRICS-Staaten verstärkt. In diesen Organisationen, in denen China und Russland eine führende Rolle spielen, werden oft antiwestliche Positionen vertreten. Durch seine aktive Präsenz in diesen Institutionen könnte Indien die Position der USA in internationalen Foren schwächen.

Indiens zunehmende Abhängigkeit von russischer Energie

Seit dem Ukraine-Krieg hat Indien seine Importe von billigem Öl aus Russland erhöht. Diese Energieabhängigkeit könnte die Beziehungen Indiens zum Westen erschweren und Neu-Delhi dazu veranlassen, sich in internationalen Krisen auf die Seite Russlands zu stellen.

Langfristige Auswirkungen auf die globale Sicherheit aus der US-Sicht

Sollte Indien eine strategische Zusammenarbeit mit China und Russland anstreben, würde dies die von den USA angeführte Weltordnung vor eine ernsthafte Herausforderung stellen.