Nachrichten| Admiral Tangsiri: Iran verteidigt seine Interessen im Persischen Golf / Hamas: „Niemand wagt es, das palästinensische Volk zu entwaffnen“

Admiral Alireza Tangsiri, der Kommandant der Marine der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), erklärte am Freitag, die Straße von Hormus sei „die Öl- und Gasader der Welt“ und Iran habe sie stets geschützt. Laut ParsToday äußerte er sich besorgt über das Eindringen von Schiffen oder U-Booten mit Kernbrennstoff in den Persischen Golf. Er betonte, dass ein Unfall durch solche Transporte zu erheblichen und dauerhaften Schäden führen würde. Selbst das küstennahe Salzwasser, das die Entsalzungsanlagen speist, könnte demnach jahrelang unbrauchbar werden.

Mit Blick auf direkte Kämpfe zwischen iranischen Streitkräften und dem US-Militär im Persischen Golf sagte der Kommandeur der IRGC-Marine: „Wir werden unsere Interessen im Persischen Golf bis zum Tod verteidigen.“

Der UN-Botschafter Venezuelas: „Wir haben die heilige Pflicht, das Land gegen die US-Aggression zu verteidigen”

Samuel Moncada, Venezuelas Botschafter und Vertreter bei den Vereinten Nationen, verurteilte die feindseligen und militärischen Aktionen der USA in der Karibik. Er erklärte, die USA hätten „mehr als 10.000 Soldaten, Kampfjets, Raketenzerstörer, Truppen und sogar ein Atom-U-Boot“ in der Region stationiert.

Im Kriegsfall habe Caracas laut Moncada die „heilige Pflicht“, das Land zu verteidigen.

Pro-palästinensische Demonstrationen in 58 marokkanischen Städten

Die „Organisation zur Unterstützung der islamischen Umma Marokkos“ gab am Freitagabend bekannt, dass Marokkaner an über 110 Demonstrationen in 58 verschiedenen Städten teilgenommen hätten, um das palästinensische Volk zu unterstützen. In ihrer Erklärung betonte die Organisation, dass die Demonstranten in marokkanischen Städten mit dem Slogan „Gaza hat gewonnen“ auf die Straße gegangen seien.

China kritisiert USA für Verletzung der Souveränität anderer Länder

Chinas Botschafter und Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen Fu Cong sagte zu den US-Aktionen gegen Venezuela, Washingtons Vorgehen verletze die Souveränität anderer Länder.

Durch die Beschlagnahmung venezolanischer Boote hätten die USA zudem „anhaltende Spannungen in der Region“ verursacht.

Der chinesische UN-Vertreter betonte, dass einseitige und extreme Maßnahmen gegen Boote anderer Länder „das Recht auf Leben ihrer Besatzung und andere grundlegende Menschenrechte verletzen und eine Bedrohung für die Freiheit und Sicherheit der Schifffahrt darstellen“.

Trump kündigt Extra-Zölle von 100 Prozent für China an

US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Waren aus China angekündigt.

Diese sollten spätestens zum 1. November auf bereits bestehende Zölle aufgeschlagen werden, erklärte Trump. Zudem stellte der US-Präsident Exportkontrollen für sämtliche kritische US-Software in Aussicht. Er begründete seine Pläne mit der aktuellen Handelspolitik Chinas.

Hamas: „Niemand wagt es, das palästinensische Volk zu entwaffnen“

Mousa Abu Marzouk, ein hochrangiges Mitglied der Hamas, betonte: „Niemand wagt es, dem palästinensischen Volk seine Waffen wegzunehmen, die während der Besatzung eine legale und legitime Option sind.“

Abu Marzouk erklärte, die Besatzer hätten den gesamten Gazastreifen vorsätzlich und brutal zerstört, und fügte hinzu: „Die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes hat alle Pläne und Ziele der Besatzer vereitelt. Die Rückkehr der Palästinenser ist der größte Beweis für die Loyalität des palästinensischen Volkes gegenüber seinem Land.“