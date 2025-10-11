Warum das Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges als großer Sieg für Hamas gilt

Dieses Abkommen stellt aus mehreren Gründen einen bedeutenden Sieg für Hamas und zugleich eine klare Niederlage für das zionistische Regime dar. Israel hatte den Krieg mit dem erklärten Ziel begonnen, Hamas vollständig zu vernichten und den Gazastreifen zu besetzen. Doch nach zwei Jahren intensiver Angriffe existiert Hamas weiterhin – und Tel Aviv sah sich gezwungen, ein politisches Abkommen mit der Bewegung zu schließen.

Rückkehr der Vertriebenen und Scheitern der Besatzungspläne

Mit dem Ende des Krieges begann auch die Rückkehr der Vertriebenen in den Gazastreifen. Damit wurden Pläne für eine Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung sowie die vollständige Besetzung des Gebietes faktisch aufgegeben.

Wichtige Bestimmungen des Abkommens

Ein zentraler Bestandteil des Abkommens ist der Gefangenenaustausch: 20 israelische Gefangene sollen im Austausch gegen rund 2.000 palästinensische Häftlinge, darunter 250 mit lebenslangen Haftstrafen, freigelassen werden.

Dieser Punkt ist von besonderer Bedeutung, da Premierminister Benjamin Netanjahu in den vergangenen zwei Jahren versucht hatte, die israelischen Gefangenen durch militärische Operationen zu befreien – letztlich jedoch zu einer politischen Einigung gezwungen wurde.

Gemäß dem Abkommen müssen die zionistischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten Gazas abziehen. Diese Bestimmung gilt als bedeutender Erfolg, denn Netanjahu und sein Kabinett hatten die vollständige Besetzung des Gazastreifens als ihr Hauptziel definiert.

Ein weiterer Schlüsselaspekt ist, dass die Verwaltung des Gazastreifens künftig in palästinensischer Hand liegen soll. Innerhalb Israels wird dieser Punkt von Netanjahus Kritikern als implizite Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die USA und Israel gewertet. Tatsächlich sehen viele Beobachter darin den Erfolg internationaler Bemühungen zur Gründung eines unabhängigen Staates Palästina.

Keine Entwaffnung der Hamas

Während die USA und Israel auf eine Entwaffnung der Hamas drängten, wurde darüber keine Einigung erzielt. Der Hamas-Sprecher Hazem Qassem erklärte hierzu, die Bewegung werde ihre Waffen nicht niederlegen, sondern weiterhin zum Schutz des palästinensischen Volkes einsetzen.

Misstrauen gegenüber USA und Israel

Zahlreiche Beobachter äußerten Bedenken, dass die USA und Israel nicht vertrauenswürdig seien und nach der Freilassung der israelischen Gefangenen erneut eine militärische Offensive starten könnten – mit dem Ziel, Hamas zu vernichten und Gaza vollständig zu besetzen.

Obwohl dieses Misstrauen gegenüber Washington und Tel Aviv berechtigt ist, würde eine erneute Eskalation den internationalen Ruf der USA massiv schädigen, ohne die militärische Stärke der Hamas wesentlich zu beeinträchtigen, da sie nicht entwaffnet wurde und weiterhin Widerstand leisten kann.

Symbolischer Sieg der Standhaftigkeit

Bemerkenswert ist, dass das Ende des Krieges im Oktober erreicht wurde – demselben Monat, in dem im Jahr 2023 die Operation „Al-Aqsa-Sturm“ begonnen hatte. Das Kriegsende wurde nicht durch einen militärischen Sieg Israels, sondern durch die Standhaftigkeit und den Widerstand der Bevölkerung von Gaza ermöglicht.

Der Hamas-Führer Mahmoud Mardawi erklärte dazu: „Gaza hat durch Ausdauer und Einheit gesiegt und seinen Willen dem arroganten Feind aufgezwungen. Der Waffenstillstand ist keine Gnade von jemandem, sondern das Ergebnis des legendären Widerstands unseres Volkes – insbesondere der Kämpfer in Gaza – und der großen Opfer und Heldentaten, die das Epos des 7. Oktober geschaffen haben.“