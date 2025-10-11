Die Webseite aljazeera.net veröffentlichte einen analytischen Artikel von Mahmoud Sultan, in dem er die Gründe erläuterte, die den israelischen Premierminister zu dieser Entscheidung zwangen.

Laut ParsToday unter Berufung auf den Sender Al-Alam hieß es in der Analyse: „Einer der Gründe, warum Netanjahu den Waffenstillstand akzeptieren musste, war, dass er sich bei den Vereinten Nationen allein und von der Welt gehasst fühlte. Netanjahu weigerte sich außerdem, über den europäischen Himmel zu fliegen, da er Angst vor der Vollstreckung des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs hatte. Als Netanjahu seine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen hielt, verließen die anwesenden Delegationen den Saal.“

EU-Persönlichkeiten haben dem zionistischen Regime offen Völkermord vorgeworfen. Die Forderungen nach einem Waffenembargo gegen das Regime haben zugenommen – sogar unter pro-Tel-Aviv-Demokraten in den USA, wie dem ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan.

Im August dieses Jahres (2025) forderten 28 westliche Länder das zionistische Regime auf, seine Verbrechen im Gazastreifen zu beenden. Diese Forderungen kamen zu den Drohungen verschiedener Länder und Institutionen hinzu, kulturelle, akademische und sportliche Sanktionen gegen das Regime zu verhängen.

Ein weiterer Grund, der Netanjahu zur Annahme eines Waffenstillstands zwang, war die Annahme, dass US-Präsident Donald Trump ihn unterstützen würde und ihn zu nichts zwingen könne. Doch nach einiger Zeit geriet Netanjahu unter den enormen Druck Trumps. Die Sorge des zionistischen Regimes vor einer möglichen Isolation wuchs so sehr, dass Netanjahu warnte, Tel Aviv müsse wirtschaftlich autark werden, um dieser entgegenzuwirken.

Laut einer aktuellen Umfrage des Pew Research Centers sind 58 Prozent der Israelis der Meinung, dass das Regime im Ausland an Respekt verloren habe. Die Umfrage zeigt auch, dass eine Mehrheit der Bewohner der besetzten Gebiete ein Ende des Krieges wünscht, da dieser dem Ansehen des Regimes geschadet und seine Isolation verstärkt hat.

Darüber hinaus stand das zionistische Regime außenpolitisch allein da, da Trump ohne das Wissen Tel Avivs mit der Hamas verhandelte, die Sanktionen gegen Syrien aufhob und seine Bereitschaft zu Verhandlungen mit Iran ankündigte.

Andererseits veranlasste der Versuch des israelischen Regimes, Hamas-Führer in Katar zu ermorden, das Trump-Team dazu, dem Regime vorzuwerfen, es versuche, zwischen Washington und seinen Verbündeten außerhalb der NATO Unruhe zu stiften. Anschließend erklärte Trump, er sei von Netanjahu enttäuscht, und fügte hinzu, der Krieg müsse beendet werden.

Einer der wichtigsten Gründe für Netanjahus Zustimmung zur Beendigung des Gaza-Kriegs waren der zunehmende Hass auf das zionistische Regime und die antiisraelischen Demonstrationen in Europa. Diese Entwicklung gilt als der gefährlichste Wendepunkt in der historischen Beziehung zwischen Europa und dem zionistischen Regime.

Unter diesen Umständen war sich die ganze Welt zum ersten Mal einig, dass der Krieg beendet werden musste. Netanjahu hatte keine andere Wahl, als sich der Weltöffentlichkeit zu beugen. Er gab sich seiner Arroganz und Selbstherrlichkeit hin, ohne seine Ziele zu erreichen, und wartet nun auf sein Schicksal und die Entscheidung über seine politische Zukunft. Eine Zukunft, die möglicherweise durch seinen Rücktritt und seine Verhaftung in einem israelischen Gefängnis bestimmt wird.