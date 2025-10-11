Eisenbahnoffensive auf der Neuen Seidenstraße: Ziel von 300 Güterzügen jährlich von China nach Europa über Iran

Im Rahmen der großen chinesischen Initiative „Ein Gürtel – Eine Straße“, die eine moderne Wiederbelebung der historischen Seidenstraße darstellt, spielen Eisenbahnkorridore eine Schlüsselrolle. Iran entwickelt sich mit seiner strategischen Lage im südlichen Korridor zunehmend zu einem der wichtigsten Verbindungsstücke zwischen Ost und West. Kürzlich wurde eine bedeutende Vereinbarung zwischen sechs Ländern – Iran, China, Türkei, Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan – erzielt, die das Volumen des Schienentransits erheblich steigern könnte. In diesem Bericht von ParsToday wird Irans Position als Transitdrehkreuz näher beleuchtet.

Deutlicher Anstieg des Transits im Südkorridor

Jabbar-Ali Zakeri, Geschäftsführer der Eisenbahn der Islamischen Republik, berichtete von einem erheblichen Wachstum des Zugverkehrs auf der Route des südlichen China–Europa-Korridors. Während im vergangenen Jahr nur sieben Züge diese Strecke befuhren, stieg die Zahl im laufenden Jahr bereits auf 22. Dieses dreifache Wachstum zeigt das zunehmende Interesse von Händlern und Transportunternehmen an dieser Route.

Wettbewerbsvorteile des Südkorridors

Der südliche Korridor von China nach Europa verläuft über Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran und die Türkei und bietet gegenüber den nördlichen und mittleren Korridoren mehrere Vorteile: kürzere Strecke, höhere Sicherheit und Anbindung an große regionale Märkte. Laut Angaben des iranischen Bahnchefs wurde über den mittleren Korridor im Jahr 2024 ein Frachtvolumen von 56.500 TEU, entsprechend 4,5 Millionen Tonnen, transportiert – ein Volumen, das auch für den Südkorridor als realistisch gilt.

Herausforderungen und Lösungsansätze

Trotz des Fortschritts bestehen weiterhin Herausforderungen. Zakeri wies auf die Strecke Teheran–Ankara hin, die infolge der Erdbebenschäden in der Türkei vor zwei Jahren noch nicht in vollem Umfang nutzbar ist. Türkische Behörden arbeiten derzeit an der Instandsetzung. Die Strecke Teheran–Van wurde kürzlich reaktiviert und soll bald auf drei Züge pro Woche ausgeweitet werden.

Zukunft des Schienentransits in der Region

In seiner Rede auf dem Transportforum „Neue Seidenstraße“ im kasachischen Almaty betonte der Geschäftsführer der Iranischen Eisenbahn Irans Entschlossenheit, die regionale Zusammenarbeit weiter auszubauen:

„Die Islamische Republik Iran ist bereit, gemeinsam mit China und den anderen Ländern entlang der Route diesen Korridor weiterzuentwickeln und einen größeren Anteil am Eisenbahnhandel zwischen Asien und Europa zu übernehmen.“

Seit dem Start der Gürtel-Straße-Initiative wurden über 102.000 Containerzüge zwischen China und Europa abgewickelt – allein im Jahr 2024 verkehrten über 19.000 Züge auf diesen Strecken.

Ein Wendepunkt für den regionalen Schienenverkehr

Die jüngste Vereinbarung der sechs Länder zur Entwicklung des südlichen China–Europa-Korridors gilt als Meilenstein für den regionalen Eisenbahntransit. Wird das Ziel von 300 Zügen pro Jahr erreicht, könnte diese Route einen bedeutenden Anteil am Handel zwischen Asien und Europa übernehmen. Der Erfolg des Projekts hängt jedoch von engerer Kooperation, koordinierter Planung und Investitionen in die Bahninfrastruktur ab.

Mit dieser Initiative kann Iran seine Rolle als zentrale Transitdrehscheibe der Region nachhaltig festigen.