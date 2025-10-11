Iranische Reederei unter den 20 größten der Welt – Spitzenposition in der Region behauptet

Mohammadreza Modarres-Khiyabani, Geschäftsführer der Islamischen Republik Iran Shipping Lines (IRISL), erklärte, dass das Unternehmen seinen Platz unter den führenden globalen Reedereien behauptet und derzeit den 17. Rang unter den größten Containerschifffahrtsunternehmen der Welt einnimmt. Laut ParsToday konnte die IRISL, die seit etwa einem Jahrzehnt zu den Top 20 gehört, ihre führende Position unter den Reedereien Irans und der gesamten Region erfolgreich bewahren.

Trotz der westlichen Sanktionen und bestehender Beschränkungen sei die Lage der iranischen Schifffahrt „stabil und zufriedenstellend“, so Modarres-Khiyabani. Die aktuellen Zahlen belegten ein kontinuierliches Wachstum der Aktivitäten des Unternehmens.

Der Geschäftsführer betonte zudem, dass mittlerweile rund 4.000 iranische Seeleute in der IRISL-Flotte tätig sind. In den vergangenen Jahren seien auch Hunderte ausländische Seeleute beschäftigt gewesen, doch dank der Ausbildungsprogramme der unternehmenseigenen maritimen Akademie bestehe die Besatzung heute vollständig aus iranischen Fachkräften.

Fokus auf die Entwicklung des Nord-Süd-Korridors

Modarres-Chayabani unterstrich die Bedeutung des Bahnprojekts Zahedan–Tschabahar in der südostiranischen Provinz Sistan und Belutschistan, das eine Schlüsselrolle im internationalen Nord-Süd-Transportkorridor spielt. Die Reederei sei bereit, den Warenverkehr über diesen Korridor deutlich auszubauen.

Abschließend hob er die zentrale Rolle der Schifffahrt bei der Sicherung der iranischen Wirtschaft hervor und versicherte, dass die Mitarbeiter der IRISL – trotz aller von außen auferlegten Einschränkungen – mit Engagement und Entschlossenheit dafür sorgen, dass der wirtschaftliche Ablauf des Landes nicht unterbrochen wird.