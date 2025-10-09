Details der ersten Phase des Abkommens zur Einstellung des Krieges der Zionisten gegen das unterdrückte Volk von Gaza

Laut der Nachrichtenagentur ABNA behauptete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf die BBC heute, am Donnerstag, in einem Bericht, Teile des Abkommens zur Einstellung des Krieges der zionistischen Besatzer gegen das unterdrückte Volk von Gaza erhalten zu haben.

Nach Angaben dieser Medien sind die vollständigen Details des Waffenstillstandsabkommens in der ersten Phase zwar noch nicht offiziell veröffentlicht worden; aber was wir bisher wissen, ist: Eine palästinensische Quelle teilte der BBC mit, dass das Abkommen die Freilassung von 250 palästinensischen Häftlingen und 1700 Einwohnern Gazas vorsieht, die seit Beginn des Krieges von den (besetzenden) israelischen Streitkräften festgenommen wurden. Die Quelle sagte, dass die Hamas die Liste der palästinensischen Gefangenen, die (das kinderermordende Regime) Israel freilassen will, bisher nicht erhalten habe, aber es werde erwartet, dass dieses Problem innerhalb weniger Stunden gelöst wird.

Nach Angaben der BBC und ohne Hinweis auf die Vorgeschichte des zionistischen Regimes bei der Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen, teilte ein hochrangiger palästinensischer Beamter diesem Medium auch mit, dass (das Besatzungsregime) Israel gemäß der Vereinbarung die tägliche Einfahrt von 400 Hilfslastwagen nach Gaza gestattet und diese Zahl in späteren Phasen schrittweise erhöht wird! Laut einem Beamten des Weißen Hauses wird die Hamas während der ersten Phase des Abkommens 20 lebende Gefangene in ihrer Gewalt freilassen.

Die Hamas hatte zuvor in einer Erklärung das Abkommen zur Einstellung des Krieges der Zionisten gegen das unterdrückte Volk in Gaza bestätigt und Trump, die Vermittlerstaaten sowie die arabischen und islamischen Parteien aufgefordert, die zionistischen Besatzer zur vollständigen Umsetzung des Abkommens zu verpflichten.