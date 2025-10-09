Hamas meldet Übergabe der Gefangenenliste

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichten-Website „Palästina Heute“ (Filastin Al-Yawm) gab Zaher Jabarin, Leiter des Büros für Märtyrer und Gefangene der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas, bekannt, dass die Bewegung die Liste der palästinensischen Gefangenen gemäß den im Rahmen des Abkommens über den Waffenstillstand und die Beendigung der Aggression des zionistischen Regimes gegen das Volk von Gaza festgelegten Kriterien an die Vermittler übermittelt hat.

Er erklärte, dass die Hamas nun auf die abschließende Einigung über die Namen warte, um nach Abschluss der Koordination und der entsprechenden Verfahren die offizielle Liste über das für Gefangenenangelegenheiten zuständige Medienbüro bekannt zu geben.

Jabarin betonte: „Die Islamische Widerstandsbewegung Hamas hält weiterhin an ihrer Verpflichtung gegenüber den Gefangenen und ihren standhaften Familien fest und hat die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen zur obersten Priorität erklärt.“

Abschließend bemerkte er: „Die Hamas wird den Kampf und die Verfolgung dieses Falls bis zur Freilassung des letzten palästinensischen Gefangenen fortsetzen und niemals angesichts des Leidens und der Opfer ihrer Familien schweigen.“