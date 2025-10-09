Zionistische Medien: Israel konnte die Hamas nicht zur Kapitulation zwingen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shahab zeigten die Medien des zionistischen Regimes unterschiedliche Reaktionen auf das Abkommen zur Einstellung der Feindseligkeiten in Gaza und enthüllten, dass dieses Abkommen unter Bedingungen zustande kam, unter denen das Regime seine militärischen Ziele nicht erreichen konnte.

Der zionistische Sender Kan erklärte in diesem Zusammenhang: „Heute endet der Gaza-Krieg mit einem Abkommen, obwohl wir alle erwartet hatten, dass die Hamas kapitulieren würde, aber die Bedingungen, die wir jetzt erreicht haben, ähneln nicht unseren Vorstellungen.“

Die Medienagentur des zionistischen Regimes kündigte ebenfalls an, dass die vorgenommenen Änderungen an der Rückzugskarte der zionistischen Streitkräfte, die Teil des Trump-Plans war, viel umfangreicher geworden sind, und der Rückzug der israelischen Armee aus Gaza auf Wunsch der Hamas über das bisherige Maß hinausgeht und auch Khan Younis und den Süden des Gazastreifens umfasst.