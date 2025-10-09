Reaktion der jemenitischen Ansarullah auf das Waffenstillstandsabkommen in Gaza

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Mayadeen erklärte Mohammed Al-Farah, Mitglied des Politbüros von Ansarullah, als Reaktion auf das erzielte Abkommen zur Einstellung der Kämpfe in Gaza, dass das jemenitische Volk das angekündigte Abkommen zwischen den Palästinensern und dem israelischen Feind mit großem Interesse verfolge.

Al-Farah betonte: „Wir bekräftigen unsere Unterstützung für alle Bemühungen, die das Leid der Palästinenser lindern, die Aggression stoppen, die Blockade durchbrechen und die Freilassung der palästinensischen Gefangenen gewährleisten.“

Das hochrangige Mitglied von Ansarullah betonte, dass der Jemen jedes Abkommen begrüßt, das die festen Prinzipien der Palästina-Frage wahrt und die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes schützt.

Er fuhr fort: „Wir danken unseren Brüdern in den Dschihad- und Widerstandsgruppen für ihre aufrichtigen und verantwortungsvollen Bemühungen und ihr Beharren auf den Interessen des palästinensischen Volkes.“

Die jemenitische Ansarullah bezeichnete den zionistischen Feind als die aggressiven Partei und als voll verantwortlich für die Verbrechen und Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes und betonte, dass jedes Abkommen zur vollständigen Beendigung der Aggression, zur Aufhebung der Blockade und zur Verwirklichung der Bestrebungen des palästinensischen Volkes nach Freiheit und Unabhängigkeit führen müsse.

Er fügte hinzu: „Jedes Abkommen muss auch zur Gründung eines palästinensischen Staates auf allen besetzten palästinensischen Gebieten mit Al-Quds (Jerusalem) als Hauptstadt führen.“

Abschließend drückte Al-Farah die Hoffnung aus, dass dieses Abkommen zur Stärkung der Einheit der palästinensischen Reihen, zur Festigung der Standhaftigkeit des Widerstands und zur Eröffnung von Perspektiven, die die Würde des palästinensischen Volkes wahren, beitragen wird.