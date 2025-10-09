ABC: Keine Einigung über die Entwaffnung der Hamas und die zukünftige Herrschaft im Gazastreifen erzielt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der Sender «ABC» am heutigen Donnerstag unter Berufung auf informierte Beamte, dass mindestens zwei Schlüsselbereiche der Vereinbarung zur Einstellung der Kämpfe in Gaza von den Parteien bereits vereinbart wurden: Erstens, dass die zionistischen Besatzungsmilitärs ihre Truppen auf die «vereinbarte Linie» zurückziehen, um die notwendige Grundlage für die Freilassung der Gefangenen zu schaffen, und zweitens, dass alle Gefangenen innerhalb von 72 Stunden freigelassen werden.

Der Sender «ABC» fügte unter Berufung auf informierte Beamte hinzu: «Der Status anderer Punkte des Plans, wie die Verpflichtung der Hamas zur Entwaffnung und zur Übergabe der Regierung von Gaza an eine extern verwaltete Übergangsbehörde, sowie die Verpflichtung Israels zum vollständigen Abzug seiner Armee aus dem Gazastreifen, ist jedoch noch unklar und soll in späteren Phasen der Verhandlungen erörtert werden.»