Islamischer Dschihad: Waffenstillstand in Gaza durch Tapferkeit der Widerstandskämpfer erreicht

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab erklärte die Palästinensische Islamische Dschihad-Bewegung in einer Stellungnahme zum in Gaza erzielten Waffenstillstandsabkommen, dass das, was durch die Vereinbarung über den Waffenstillstand und den Gefangenenaustausch mit dem zionistischen Feind erreicht wurde, kein Geschenk von irgendjemandem sei.

Die Erklärung fügt hinzu: "Obwohl wir die arabischen und internationalen Bemühungen nicht leugnen, betonen wir das Ausmaß der immensen Opfer des palästinensischen Volkes sowie die Mut und Tapferkeit seiner Kämpfer im Feld, die den feindlichen Kräften entgegentraten und im Kampf beispiellose Kühnheit zeigten; ohne dies wäre der Widerstand nicht in der Lage gewesen, als mächtiger Rivale am Verhandlungstisch aufzutreten."

Der Palästinensische Islamische Dschihad erklärte, dass das palästinensische Volk in diesen historischen Momenten seine großartigen Märtyrer nicht vergessen werde, die eine wichtige Rolle für die Standhaftigkeit des Widerstands und das Erreichen dieser wichtigen Phase spielten und den Feind zwingen konnten, seine Aggression einzustellen.