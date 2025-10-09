Befehl zum Rückzug der Armee des zionistischen Regimes aus Gaza erteilt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA meldete der Armeeradio des zionistischen Regimes, dass die aktiven Einsatzteams der Armee dieses Regimes in Gaza-Stadt Anweisungen zur Vorbereitung auf den vollständigen Rückzug auf die hinteren Linien in den kommenden Tagen erhalten hätten.

Der Sprecher der Armee des zionistischen Regimes erklärte außerdem, dass die Armee auf Anweisung der politischen Führung und basierend auf einer Lagebeurteilung ihre operativen Vorbereitungen zur Umsetzung des Abkommens begonnen habe und gleichzeitig Kampfvorbereitungen und Maßnahmen zur Verlegung auf die angepassten Einsatzlinien in naher Zukunft durchführe.

Der hebräischsprachige Sender Kan bestätigte ebenfalls, dass die Militärs der zionistischen Armee im Gazastreifen mit den Vorbereitungen für den Rückzug aus dem Streifen auf die vereinbarten Linien begonnen haben.

In diesem Zusammenhang wird das Sicherheitskabinett des zionistischen Regimes um 17:00 Uhr Ortszeit des besetzten Jerusalem eine Sitzung zur Prüfung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza abhalten.

Die Islamische Widerstandsbewegung Hamas gab in der vergangenen Nacht offiziell bekannt, dass bei den Verhandlungen in Sharm el-Sheikh zwischen den Widerstandsgruppen, den Vermittlerparteien und dem zionistischen Feind eine Waffenstillstandsvereinbarung im Gaza-Krieg erzielt wurde, die zur Beendigung des Krieges, zum Abzug der zionistischen Besatzungstruppen, zur Zulassung humanitärer Hilfe nach Gaza und zum Austausch von Gefangenen führen wird.

Der US-Präsident Donald Trump erklärte ebenfalls, dass das zionistische Regime und die Hamas der ersten Phase des Waffenstillstandsplans in Gaza zugestimmt hätten.

Er sagte, dass alle zionistischen Gefangenen bald freigelassen würden und Israel seine Truppen auf die vereinbarten Linien zurückziehen werde.