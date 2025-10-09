Iran gehört zu den 10 Ländern mit vollem Potenzial für den Bau und Start von Satelliten.

Nach Angaben der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte Hassan Salarieh, der Leiter der Iranischen Weltraumorganisation: Unter den über zweihundert Ländern der Welt verfügen nur etwa zehn oder elf Länder über die vollständige Fähigkeit, Satelliten zu bauen und zu starten, und der Iran gehört zu dieser Gruppe. Zu diesen Ländern gehören Russland, China, die USA, einige europäische Länder und Japan, die eine lange Geschichte in der Raumfahrtindustrie haben.

Er sagte weiter: Der Iran hat sich auf seine einheimische Kapazität gestützt und die gleichzeitige Entwicklung von Satelliten und Trägerraketen vorangetrieben. Der Satellitenbau im Land wurde hauptsächlich als Einzelfertigung durchgeführt, aber mit dem Start des Satellitenkonstellationsprojekts Shahid Soleimani ist das Konzept der Massenproduktion in die iranische Weltraumliteratur eingezogen.

Der Leiter der Iranischen Weltraumorganisation fügte hinzu: Seit Mitte der 2000er Jahre, mit der Definition von Satellitenbauprojekten an den Universitäten Sharif, Amirkabir, Science and Industry und Malek Ashtar, begann eine Welle der Personalausbildung. Diese Kräfte waren erfolgreich beim Bau der ersten iranischen Satelliten.

Hassan Salarieh ergänzte: Der Wendepunkt auf diesem Weg war der erfolgreiche Start des Omid-Satelliten im Jahr 2008, der nationales Vertrauen in die Fähigkeit zur Platzierung von Masse in der Umlaufbahn schuf.