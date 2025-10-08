Spanien: Wir setzen unsere Bemühungen fort, bis Gerechtigkeit für Palästina erreicht ist

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte der spanische Außenminister, José Manuel Albares: „Dieses Land wurde noch nie so sehr respektiert, und die Welt begrüßt unsere Position zu Gaza.“

Er fügte hinzu: „Wir werden unsere Bemühungen nicht einstellen, bis Gerechtigkeit und Frieden für das palästinensische Volk erreicht sind.“

Der spanische Außenminister fügte hinzu: „Wir handeln nach dem Willen der Menschen in diesem Land, die Unterdrückten in Gaza zu unterstützen. Das spanische Konsulat in Tel Aviv ergreift Maßnahmen zum Schutz der Bürger dieses Landes, die im Rahmen der Freiheitsflottille festgenommen wurden.“

Es ist anzumerken, dass die Piraterie des zionistischen Regimes gegen propalästinensische Aktivisten in internationalen Gewässern die Reaktion einer Reihe von Ländern, darunter die Türkei, Malaysia und Italien, hervorgerufen hat.