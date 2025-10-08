Fehlgeschlagenes Attentat auf den Präsidenten Ecuadors mit Steinen!

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters überlebte der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa einen Angriff einer Gruppe von Demonstranten, die ihn mit Steinen empfingen; ein Vorfall, den einer seiner leitenden Minister als fehlgeschlagenes Attentat bezeichnete.

Ines Manzano, Ecuadors Ministerin für Umwelt und Energie, die einen offiziellen Bericht über einen Attentatsversuch auf den Präsidenten des Landes erstellte, sagte, dass Noboas Fahrzeug von etwa 500 Demonstranten umzingelt und mit Steinen beworfen wurde. Ihr zufolge wurden fünf der Demonstranten festgenommen.

Das Präsidialamt Ecuadors erklärte, dass den Festgenommenen Terrorismus und versuchter Mord vorgeworfen werden.

Reuters konnte nicht unabhängig bestätigen, ob bei dem Vorfall Schüsse fielen, aber Manzano sagte, dass nach dem Angriff der Demonstranten Kugelschäden am Fahrzeug des Präsidenten sichtbar waren.

Die Proteste in Ecuador begannen im vergangenen Monat nach Noboas Entscheidung, die Subventionen für Kraftstoffe abzuschaffen.