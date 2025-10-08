Behauptung des FBI über das Eindringen chinesischer Hacker in mehrere bekannte US-Anwaltskanzleien

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters kündigte das FBI-Büro in Washington die Einleitung von Ermittlungen zu dem an, was als Eindringen chinesischer Hacker in eine Reihe amerikanischer Anwaltskanzleien bezeichnet wurde.

Die Kanzlei „Williams & Connolly“, eine der Firmen, die laut FBI-Angaben angegriffen wurde, teilte Reuters mit, dass sich Hacker Zugang zu einigen Computersystemen der Kanzlei verschafft hätten, nannte jedoch nicht China als Quelle dieser Angriffe.

Die Kanzlei fügte hinzu, dass es noch keine Beweise dafür gebe, dass vertrauliche Mandantendaten entwendet worden seien.

Das FBI und die chinesische Botschaft in Washington haben sich bisher nicht dazu geäußert. US-Beamte behaupten seit Jahrzehnten, dass in Amerika Hackeraktivitäten chinesischen Ursprungs stattfinden. Peking weist diese Behauptungen zurück.