Neue Details zu den Waffenstillstandsverhandlungen in Gaza: Hamas lehnt zwei Punkte des Trump-Plans ab

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der Kanal 14 des Fernsehens des zionistischen Regimes unter Berufung auf Details der in Kairo geführten Verhandlungen zur Umsetzung des Waffenstillstandsplans von US-Präsident Donald Trump in Gaza, dass die Hamas den Punkt der Entwaffnung bisher abgelehnt hat und den vollständigen Abzug des zionistischen Regimes aus dem Gazastreifen fordert. Die Bewegung besteht darauf, alle Punkte des Vorschlags zu vereinbaren, und erst danach soll die Freilassung der Gefangenen erfolgen.

Nach Angaben dieses zionistischen Mediums fordert die Hamas-Delegation auch Garantien für die vollständige Einstellung der Militäroperationen und betont, dass die Fortsetzung der Bombardierung des Gazastreifens Hindernisse für das Erreichen einer Einigung schafft.

Der Bericht fügt hinzu, dass die Hamas-Delegation Garantien für die vollständige Einstellung der Militäroperationen der Armee des zionistischen Regimes in Gaza fordert und darauf besteht, dass die Fortsetzung der Bombardierung von Gaza den Prozess des Zustandekommens einer Einigung erschwert.

Andererseits berichtete auch der Kanal 12 des Fernsehens des zionistischen Regimes, dass die Verhandlungen in Sharm El Sheikh heute in ihrer Schlussrunde unter Beteiligung der Gesandten Trumps, Jared Kushner und Witkoff, des Premierministers von Katar und des Chefs des türkischen Geheimdienstes, fortgesetzt werden.