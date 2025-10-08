Malaysia: Tel Aviv soll propalästinensische Aktivisten sofort freilassen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters betonte der Premierminister von Malaysia: „Wir verurteilen den Angriff israelischer Soldaten auf die „Freiheitsflottille“ auf dem Weg zum Gazastreifen aufs Schärfste. Dies ist eine provokative Handlung, die gegen internationales Recht verstößt.“

Er erklärte: „Tel Aviv soll die malaysischen Aktivisten unverzüglich freilassen. Die israelischen Soldaten dürfen sie nicht misshandeln.“

Es ist anzumerken, dass die Organisatoren der Freiheitsflottille Stunden zuvor bekannt gaben, dass zionistische Soldaten alle Schiffe der Flottille angegriffen und 150 propalästinensische Aktivisten entführt haben.