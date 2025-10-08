  1. Home
Malaysia: Tel Aviv soll propalästinensische Aktivisten sofort freilassen

8 Oktober 2025 - 13:19
News ID: 1736297
Source: ABNA
Der Premierminister von Malaysia verurteilte die Piraterie des zionistischen Regimes gegen die Schiffe der „Freiheitsflottille“ auf dem Weg nach Gaza und forderte die sofortige Freilassung der vom zionistischen Regime festgehaltenen propalästinensischen Aktivisten.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters betonte der Premierminister von Malaysia: „Wir verurteilen den Angriff israelischer Soldaten auf die „Freiheitsflottille“ auf dem Weg zum Gazastreifen aufs Schärfste. Dies ist eine provokative Handlung, die gegen internationales Recht verstößt.“

Er erklärte: „Tel Aviv soll die malaysischen Aktivisten unverzüglich freilassen. Die israelischen Soldaten dürfen sie nicht misshandeln.“

Es ist anzumerken, dass die Organisatoren der Freiheitsflottille Stunden zuvor bekannt gaben, dass zionistische Soldaten alle Schiffe der Flottille angegriffen und 150 propalästinensische Aktivisten entführt haben.

