Sorge der Zionisten angesichts einer Wiederholung von Operationen ähnlich der „Al-Aqsa-Flut“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah veröffentlichte das Forschungsinstitut für Nationale Sicherheit des zionistischen Regimes die Ergebnisse einer Umfrage zum zweiten Jahrestag der Operation „Al-Aqsa-Flut“ und gab bekannt, dass das Vertrauen von 63 Prozent der Zionisten in Netanjahus Kabinett seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen abgenommen hat.

Dem Bericht zufolge befürchtet auch mehr als die Hälfte der Zionisten, dass sich Operationen ähnlich der Operation „Al-Aqsa-Flut“ wiederholen könnten. Sie glauben, dass die Zeit gekommen ist, den Gaza-Krieg zu beenden.

Es ist anzumerken, dass die neuesten Berichte des Zentralen Statistikamtes des zionistischen Regimes zeigen, dass die Zahl der Zionisten, die aus den besetzten Gebieten geflohen sind, erstmals seit Jahrzehnten jene der in diese Region gezogenen überstiegen hat.