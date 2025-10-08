Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab erklärte die hebräischsprachige Zeitung Haaretz, dass das zionistische Regime nach zwei Jahren Krieg in Gaza, der ohne bestimmte Ziele geführt wurde, in Isolation versunken sei und sich im Sterben befinde.

Ohne die wiederholten Aggressionen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk und die Al-Aqsa-Moschee zu erwähnen, die öffentliche Wut hervorriefen und zur Operation „Al-Aqsa-Flut“ führten, behauptete die Zeitung, dass der Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 der größte Sicherheitsbruch in der Geschichte des zionistischen Regimes gewesen sei, während Tel Aviv den Völkermord an den Palästinensern in einer der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt fortsetze.

Nach Angaben der Zeitung ist Netanjahu der Hauptverantwortliche für diese Katastrophe, obwohl er weder die Verantwortung übernommen noch sich entschuldigt hat.

Dem Bericht zufolge gibt es nach zwei Jahren Krieg in Gaza weder ein Ziel noch Errungenschaften, israelische Gefangene befinden sich immer noch in Gaza, und das zionistische Regime ist in diplomatischer, wirtschaftlicher und moralischer Isolation versunken.

Haaretz fügte hinzu, dass Zionisten Angst vor Auslandsreisen hätten und die Institutionen des Kabinetts und seine soziale Struktur sich in fortgeschrittenen Stadien des Zerfalls befänden.

Unter Hinweis darauf, dass das Schicksal Israels an die Neigungen des US-Präsidenten Donald Trump gebunden sei, drückte der Bericht aus, dass Israel ein sterbendes Land sei und das derzeitige Kabinett zu einem Symbol für Korruption und Zerfall geworden sei.