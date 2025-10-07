Kanadische Aktivisten fordern Behörden auf, muslimische Schüler zu unterstützen

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna musste in Toronto, Kanada, ein 13-jähriger Junge, der als bester Schüler der achten Klasse ausgewählt worden war, während seiner Abschlussrede aufgrund des Zwangs eines Lehrers seinen Text ändern, da er über die Bedeutung des Gedenkens an Schüler in Gebieten wie Gaza sprach.

Nach diesem Vorfall kontaktierte der Vater des Schülers den Nationalen Rat der Muslime Kanadas (NCCM) und beschwerte sich über die Diskriminierung seines Sohnes und das beleidigende Verhalten von Schulpersonal.

In diesem Zusammenhang erklärte der Nationale Rat der Muslime Kanadas: „Dieser Vorfall ist ein Beispiel für die zunehmende Belästigung und Diskriminierung von muslimischen, arabischen und palästinensischen Schülern an Schulen in Toronto und Kanada, und ähnliche Beschwerden sind um 35 % gestiegen.“

Rechts- und Bürgeraktivisten forderten die Behörden der kanadischen Provinz Ontario zu sofortigem Handeln auf, um die Sicherheit und Meinungsfreiheit muslimischer, arabischer und palästinensischer Schüler zu gewährleisten. Sie betonten, dass die Behörden dieses Problem öffentlich anerkennen und ihre Unterstützung für diese Gruppen ausdrücklich erklären müssen.

Laut den Aktivisten sollten Schulen ein sicherer und offener Raum für schwierige und sensible Gespräche sein, in dem muslimische Schüler ihre Überzeugungen und religiöse Identität äußern können, ohne Angst vor Bestrafung oder Unterdrückung haben zu müssen.