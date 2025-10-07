Umfang der US-Militärhilfe für Israel seit Beginn des Gaza-Krieges

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna haben die Vereinigten Staaten von Amerika einer wissenschaftlichen Studie zufolge seit Beginn des Gaza-Krieges Militärhilfe in Höhe von über 21,7 Milliarden Dollar an Israel geleistet. Diese Hilfe erfolgte während der Präsidentschaften von Donald Trump und Joe Biden.

Der Bericht wurde vom Projekt „Costs of War“ (Kosten des Krieges) der Watson School der Brown University in den USA veröffentlicht und fällt mit dem zweiten Jahrestag des Angriffs vom 7. Oktober zusammen.

Den Ergebnissen dieser Studie zufolge hat Washington in den letzten zwei Jahren weitere rund 10 Milliarden Dollar für Sicherheitshilfe und Militäroperationen in der gesamten Nahostregion ausgegeben.

Die Forscher des Projekts erklärten, dass ihre Daten hauptsächlich auf öffentlichen und offenen Quellen beruhen, ihre Berichte jedoch zu den umfassendsten Studien über den Umfang der US-Militärhilfe für Israel, Washingtons engsten Verbündeten in der Region, zählen.

Der Bericht enthält auch Schätzungen der Kosten direkter militärischer Interventionen der USA im Nahen Osten.

Das US-Außenministerium hat bisher keine offizielle Stellungnahme zur gesamten seit Oktober 2023 an Israel geleisteten Hilfe abgegeben, und das Weiße Haus hat Anfragen nach Kommentaren an das Verteidigungsministerium (Pentagon) verwiesen, das nur einen Teil dieser Hilfe verwaltet.

Die Veröffentlichung dieses Berichts erfolgt inmitten intensivierter Debatten und Kritik innerhalb der USA über das Ausmaß der militärischen Unterstützung für Israel, insbesondere angesichts der weitreichenden humanitären Folgen des Gaza-Krieges und der Proteste gegen die Politik Washingtons in dieser Hinsicht.