Trump: Wir hätten den Afghanistan-Krieg gewonnen, wenn wir keine politischen Rücksichten genommen hätten

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna räumte US-Präsident Donald Trump bei der Zeremonie zum 250. Jahrestag der Gründung der US-Marine die Niederlage seines Landes in Afghanistan ein und führte den Grund für diese Niederlage auf politische Rücksichten zurück.

Trump erklärte bei dieser Zeremonie, die am Sonntag (5. Oktober) stattfand: „Wir hätten in Afghanistan leicht gewonnen, wir hätten jeden Krieg leicht gewonnen, aber wir haben politische Rücksichten genommen.“

Weiter sagte er, dass „wir nicht mehr vorhaben, politische Rücksichten zu nehmen, und wir werden wieder Kriege gewinnen.“

Es sei darauf hingewiesen, dass der 7. Oktober der Jahrestag des US-Angriffs auf Afghanistan im Jahr 2001 unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus ist. Ein Angriff, der die US-Präsenz in Afghanistan für 20 Jahre rechtfertigte und trotz Kosten von 2,26 Billionen Dollar und der Tötung und Verletzung von über 23.000 Amerikanern letztendlich zu einer Vereinbarung mit den Taliban führte, unter deren Vorwand der Krieg begonnen worden war, und die Regierung Afghanistans im Jahr 2021 an sie übergeben wurde.

Der Abzug der USA aus Afghanistan und die Zurücklassung militärischer Ausrüstung im Wert von mehreren Millionen Dollar in diesem Land wurden von Trump stets kritisiert, und er verurteilt den ehemaligen US-Präsidenten Biden ständig für diesen überstürzten Abzug.