Bewegung eines US-Militärkonvois vom Stützpunkt Al-Harir zur syrischen Grenze

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna berichtete eine informierte Quelle heute, am Dienstag, über die Abfahrt eines Konvois, bestehend aus etwa 20 Lastwagen, vom Militärstützpunkt Al-Harir in der Nähe von Erbil in Richtung der irakisch-syrischen Grenze.

Die Quelle teilte der Nachrichtenagentur „Al-Maalomah“ mit: „Der Konvoi verließ das Haupttor des Stützpunkts Al-Harir und seine Luftsicherheit wurde entlang der gesamten Bodenroute zur irakisch-syrischen Grenze durch die Unterstützung mehrerer Apache-Hubschrauber gewährleistet.“

Sie fügte hinzu: „Dieser Konvoi ist der erste seiner Art in den letzten Tagen, da die Bewegung von Konvois zwischen dem Stützpunkt Al-Harir und anderen Stützpunkten, sei es in Syrien oder in Richtung des Stützpunkts Ain al-Asad, für einige Zeit eingestellt war.“

Laut der Quelle ist der genaue Inhalt der Lastwagen nicht bekannt, es wird jedoch angenommen, dass sie logistische Ausrüstung für die in Syrien stationierten US-Stützpunkte transportieren.