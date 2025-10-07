Tötung eines alawitischen Bürgers und Verletzung einer weiteren Person in Homs, Syrien

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna kam ein Bürger, der der alawitischen Gemeinschaft in der Stadt Homs angehört, ums Leben, nachdem zwei bewaffnete Personen auf einem Motorrad auf ihn geschossen hatten. Der Vorfall ereignete sich, als das Opfer in seinem Geschäft im Viertel Ikrimah in Homs war.

Einem Bericht der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge eröffneten die Angreifer zur gleichen Zeit das Feuer auf einen anderen jungen Mann in einem Restaurant in der Stadt Talkalakh, wodurch dieser schwer an der Schulter verletzt wurde. Die Person wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während die Angreifer vom Tatort flohen.

Damit ist die Zahl der Opfer von Vergeltungsmaßnahmen und außergerichtlichen Hinrichtungen oder Morden seit Beginn des Jahres 2025 in verschiedenen Provinzen Syriens auf 1.076 Personen gestiegen, darunter 1.023 Männer, 32 Frauen und 21 Kinder.