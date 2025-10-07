Yedioth Ahronoth: Der Hass gegen Israel erreicht weltweit einen Rekord

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna schrieb die zionistische Zeitung Yedioth Ahronoth in einem Bericht: „Die Zunahme der Äußerungen von Staatsoberhäuptern bezüglich der Anerkennung des Staates Palästina hat die globale Welle des Widerstands gegen Israel intensiviert.“

Dieses Medium gab zu: „Zwei Jahre nach dem 7. Oktober befinden wir uns inmitten einer Revolution des Hasses gegen Israel; eine Welle, die immer größer wurde, je länger der Krieg der 'Eisernen Schwerter' andauerte.“

Laut veröffentlichten Statistiken wurden im letzten Quartal des Jahres 2023 weltweit über 1.785 anti-israelische Vorfälle registriert; eine Zahl, die nahe an der Gesamtzahl der Vorfälle des gesamten Jahres 2022 liegt.