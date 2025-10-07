Ein Märtyrer und ein Verletzter bei israelischem Drohnenangriff auf Deir Aames im Südlibanon

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna wurde nach einem Drohnenangriff der israelischen Armee auf ein Fahrzeug in der Region Deir Aames im Südlibanon ein libanesischer Bürger getötet und eine weitere Person verletzt.

Dem Bericht des Korrespondenten des Senders Al Mayadeen zufolge wurde dieser Angriff heute, Dienstag, von einer israelischen Drohne in der Region Deir Aames, die zum Distrikt Tyrus gehört, durchgeführt und zielte auf ein ziviles Fahrzeug.

Dies ist der zweite ähnliche Angriff in den letzten Tagen; am Montag starben ebenfalls ein libanesischer Bürger und seine Frau bei einem Drohnenangriff auf ein Fahrzeug in der Region Zibdin im Distrikt Nabatäa, und eine weitere Person wurde verletzt.

Es sei darauf hingewiesen, dass das zionistische Regime das am 27. November unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen weiterhin verletzt und die Sicherheitslage im Süden des Landes durch Luftangriffe und die Zielerfassung verschiedener Gebiete des Libanon angespannt hat.