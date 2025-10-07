Die Amerikaner werden den Wunsch, die Reichweite iranischer Raketen auf unter 500 Kilometer zu reduzieren, mit ins Grab nehmen.

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna traf sich Hojjatoleslam val-Moslemin Pourkhaghan, der Leiter der Justizorganisation der Streitkräfte des gesamten Landes, mit Brigadegeneral Mousavi, dem Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC, und führte Gespräche.

Hojjatoleslam val-Moslemin Ahmadreza Pourkhaghan, der Leiter der Justizorganisation der Streitkräfte, gratulierte Brigadegeneral Seyyed Hossein Mousavi, dem Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte des IRGC, zu seiner Ernennung und betonte die Stärke der Islamischen Republik Iran sowie die entscheidende Rolle der Raketen- und Drohnenfähigkeiten des Landes im 12-tägigen aufgezwungenen Krieg.

Während des Treffens ehrte Hojjatoleslam val-Moslemin Ahmadreza Pourkhaghan das Andenken an den Märtyrer Tehrani Moghaddam und die Märtyrer des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges, insbesondere Märtyrer Hajizadeh, seinen Stellvertreter Märtyrer Bagheri und ihre Kameraden, und dankte für die erstaunlichen Fortschritte des Landes im Raketenbereich und die Steigerung der Kampfkraft der Streitkräfte.

Der Leiter der Justizorganisation der Streitkräfte bezeichnete die Ernennung von General Mousavi als Zeichen seiner Eignung, Kompetenz sowie seiner glänzenden und operativen Vergangenheit und hob unter Verweis auf die Stärke der Islamischen Republik Iran in der Region und der Welt hervor: „Im Laufe des 12-tägigen Krieges veränderten die vernichtenden Schläge der iranischen Raketen und Drohnen mit ihrer hohen Zerstörungskraft, Präzision und der Überwindung der mehrschichtigen Verteidigung das Schicksal des aufgezwungenen Krieges zugunsten des islamischen Iran und führten dazu, dass der zionistische Feind-Besatzer die Hände zur Kapitulation hob und einen Waffenstillstand forderte.“

Er wies darauf hin, dass die Raketen- und Drohnenmacht Irans heute zum Albtraum der kinder-tötenden Zionisten geworden ist und ihr Wunsch darin besteht, diese Macht zu stoppen, so sehr, dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten mit größter Unverschämtheit sagt: „Die Reichweite iranischer Raketen sollte auf unter fünfhundert Kilometer reduziert werden.“ Diesen Wunsch werden sie jedoch mit ins Grab nehmen.

Er bezog sich auch auf die iranischen Raketenangriffe als Reaktion auf die Aggressionen der USA und erklärte: „Der Angriff auf Ain al-Asad und Al-Adid war nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Art beispiellos und zeigte, wie einflussreich die Luft- und Raumfahrtkräfte des IRGC und die anderen Streitkräfte in den Berechnungen des Feindes sind.“

Während des Treffens berichtete Brigadegeneral Mousavi, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtkräfte des IRGC, über die Rolle dieser Kräfte im 12-tägigen aufgezwungenen Krieg des zionistischen Regimes sowie über den Zustand und die wesentlichen Maßnahmen, die nach dem Krieg ergriffen wurden, und erklärte: „Gott sei Dank sind wir nach der Behebung der erlittenen Schäden voll und ganz bereit für eine entschlossene und schnelle Konfrontation mit jeder Bedrohung und jedem Abenteuer des Feindes.“