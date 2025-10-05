The Guardian: Israelische Soldaten behandelten berühmte schwedische Aktivistin beleidigend

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Ma'a berichtet, meldete die englische Zeitung The Guardian, dass die schwedische Botschaft in den besetzten Gebieten dem schwedischen Außenministerium mitgeteilt habe, dass die berühmte schwedische Aktivistin Greta Thunberg unter sehr schlechten Bedingungen festgenommen wurde.

Dem Bericht zufolge befand sich Thunberg in einem Raum mit vielen Insekten, und die zionistischen Soldaten versorgten sie nicht mit ausreichend Wasser und Nahrung.

In diesem Bericht wird ein anderer schwedischer Aktivist zitiert, der sagte, dass die zionistischen Soldaten an Gretas Haaren gezogen, sie geschlagen und gezwungen hätten, die Flagge des falschen Regimes zu küssen! Sie hätten alles getan, was sie konnten, um angeblich andere einzuschüchtern.

Es ist anzumerken, dass die zionistischen Soldaten Greta zusammen mit Hunderten anderer Aktivisten während des Angriffs auf die Schiffe der „Samoud“-Flottille festgenommen haben.