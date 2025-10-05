Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters berichtet, betonte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, dass die Entscheidung der Europäischen Troika, die UN-Sanktionen gegen den Iran wieder einzuführen, illegal sei, und erklärte, diese Entscheidung habe die Krise um das iranische Atomprogramm vertieft.

Laut Sacharowa war die Wiedereinführung der Sanktionen gegen den Iran das Ergebnis von Einflussnahme und Täuschung durch Großbritannien, Frankreich und Deutschland, und „folglich sind ihre Auswirkungen auch rechtlich null und nichtig und können keine rechtlichen Verpflichtungen für andere Länder auferlegen“.

Nachdem die Europäische Troika mit Anschuldigungen und haltlosen Behauptungen den 30-tägigen Prozess zur Aktivierung des „Snapback“-Mechanismus gegen die Islamische Republik Iran in Gang gesetzt hatte, führte die Vereinte Nationen am 27. September alle Sanktionen gegen Teheran wegen des iranischen Atomprogramms wieder ein.

Die Islamische Republik Iran hat die unbegründeten Vorwürfe und Behauptungen des Westens bezüglich Teherans Versuch, Atomwaffen zu erlangen, stets entschieden zurückgewiesen.

Russland, das enge Beziehungen zum Iran unterhält, verteidigt das Recht Teherans auf die Nutzung friedlicher Kernenergie und verurteilte die Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen iranische Atomanlagen sowie deren Bombardierung im Juni.