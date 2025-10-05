Politischer Analyst: Das Dschulani-Regime wird in wenigen Monaten stürzen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maaloumah berichtet, betonte Aus Nazar, Experte für internationales Recht und politischer Analyst, dass das terroristische Dschulani-Regime aus dem zionistisch-amerikanischen Projekt zur Zersplitterung Syriens hervorgegangen sei und dass die Aufrechterhaltung dieses Regimes das Verschwinden politischer Horizonte bedeute.

Er fügte hinzu: „Aggressionen und Verbrechen in Syrien haben ein beispielloses Ausmaß erreicht, und dies geschieht unter der Herrschaft des Dschulani-Regimes. Wir sehen, dass eine große Anzahl von Regionen Syriens autonom und außerhalb der Souveränität des Dschulani-Regimes verwaltet wird.“

Nazar erklärte: „Die Aktivitäten der nationalen Oppositionsgruppen in Syrien gegen das Dschulani-Regime haben zugenommen, und sie bewegen sich auf den Sturz dieses Regimes zu.“

Er führte aus: „Dschulanis Aktivitäten begannen mit ISIS und Al-Qaida und erlangten die Macht durch die Unterstützung der USA und des zionistischen Regimes, nicht durch den Willen des syrischen Volkes. Die Lebensdauer dieses Regimes wird nicht lang sein und es wird maximal bis zum Beginn des nächsten Kalenderjahres bestehen bleiben.“