Yedioth Ahronoth: Tel Aviv steht vor einer strategischen Zwickmühle

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Shahab berichtet, meldete die Zeitung Yedioth Ahronoth, dass die Realität, die sich in den letzten zwei Tagen gezeigt hat, die ist, dass das zionistische Regime in den letzten sechs Monaten seit der Wiederaufnahme der Angriffe auf Gaza einen schmerzhaften und schwierigen Weg eingeschlagen hat.

Der Bericht fährt fort, dass sich nach dieser Zeit herausstellte, dass Tel Aviv mit demselben ewigen Problem konfrontiert ist: an einem strategischen Scheideweg zu bleiben.

Yedioth Ahronoth fügte hinzu, dass die erste Option für Israel die vollständige Besetzung des Gazastreifens und das Verweilen in diesem Gebiet ohne zeitliche Begrenzung und unter Inkaufnahme hoher Kosten angesichts der Nichtfreilassung der Gefangenen sei. Die zweite Option sei ein erneutes Gefangenenaustauschabkommen, ebenfalls mit hohen Kosten, dem Rückzug aus dem Gazastreifen und der Freilassung palästinensischer Gefangener. Dennoch gelte das Gefangenenabkommen als besser als die endlose Besetzung des Gazastreifens, da zumindest die israelischen Gefangenen zurückkehren würden.