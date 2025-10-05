Irakischer Abgeordneter: Wir lassen uns durch das neue Spiel der USA nicht täuschen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maaloumah berichtet, betonte der irakische Abgeordnete Firas al-Musalamawi, dass das in den Medien verbreitete Gerücht über den Abzug amerikanischer Truppen aus einigen Stützpunkten im Irak nicht der Realität entspreche.

Er fügte hinzu: „Wir erleben lediglich die Umsetzung eines Teils des Umstrukturierungsplans der US-Streitkräfte, aber es wird so dargestellt, als ob die USA beabsichtigen würden, sich zurückzuziehen.“

Al-Musalamawi ergänzte: „Die nationale Souveränität des Irak akzeptiert die Präsenz ausländischer Truppen unter keinem Vorwand. Die USA handeln nach ihrer Politik der Verlagerung ihrer Truppen auf irakischem Territorium.“

„Dieses Land hat einige sekundäre Stellungen geräumt und andere wichtige Stellungen verstärkt, um seine militärische Präsenz im Land angesichts des wachsenden politischen und öffentlichen Widerstands zu verschleiern.“

Er erklärte: „Die USA beabsichtigen nicht nur nicht, sich aus dem Irak zurückzuziehen, sondern streben eine langfristige Präsenz in diesem Land an. Das irakische Volk lässt sich von diesen politischen Spielen nicht täuschen.“