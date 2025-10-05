Arten der Folter von „Samoud“-Aktivisten: Von Wasserentzug bis zu Diebstahl und Schlägen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, schilderten die an der Internationalen Samoud-Flottille teilnehmenden Aktivisten detailliert die Misshandlungen durch zionistische Soldaten während ihrer Inhaftierung in den besetzten Gebieten.

Die Soldaten des zionistischen Regimes hatten in der vergangenen Mittwochnacht 42 Schiffe der Internationalen Samoud-Flottille beschlagnahmt, als diese sich in internationalen Gewässern auf dem Weg nach Gaza befanden, und Hunderte von internationalen Aktivisten festgenommen.

Das türkische Außenministerium gab am Samstag bekannt, dass etwa 137 Aktivisten, die von den Zionisten wegen ihrer Teilnahme an der Flottille festgenommen worden waren, nach ihrer Ausweisung in der Türkei eingetroffen seien.

Iqbal Gurbenar, einer der Aktivisten auf dem Schiff, sagte, Tel Aviv habe erneut seine Schwäche gegenüber der Weltöffentlichkeit gezeigt und sein wahres Gesicht enthüllt. Er fügte hinzu: „Sie ließen uns hungern. In einem Zimmer mit 14 Personen gaben sie uns einen Teller Essen mit fast keinen Kalorien.“

Er fuhr fort: „Sie gaben uns kein sauberes Wasser. Sie beschlagnahmten alle unsere Medikamente und stahlen uns alles. Die zionistischen Soldaten nahmen unsere Computer, Telefone und Ladegeräte und steckten sie in ihre Taschen. Diebstahl ist Teil ihrer Natur.“

Zeynep Dilek Tik Ocak, eine weitere türkische Aktivistin, sagte: „Nach unserem Protest gegen die Rede des extremistischen zionistischen Ministers Itamar Ben-Gvir erhöhten sie das Ausmaß der Gewalt.“

Osman Çetinkaya, ein weiteres Mitglied des Konvois, sagte: „Die zionistischen Soldaten wollten uns demütigen. Als wir Widerstand leisteten, verstärkten sie ihre Gewalt. Sie stahlen unsere persönlichen Gegenstände.“

Er fügte hinzu, dass sie im Gefängnis ständigem Druck ausgesetzt waren, da sie die ganze Nacht über ständig von einem Ort zum anderen verlegt wurden.

Ayçin Kant Oğlu, eine weitere türkische Aktivistin, sagte: „Wir fürchten sie nicht. Sie haben sehr niederträchtige und unmoralische Taten begangen.“ Sie sagte, dass Durchsuchungen der Frauen mit vollständiger Entkleidung durchgeführt wurden und die Zionisten ihnen alles weggenommen hätten.

Sie fügte hinzu: „An den Gefängniswänden waren Blutinschriften, in denen inhaftierte Mütter die Namen ihrer Kinder geschrieben hatten. Wir haben einen Teil dessen erlebt, was die Palästinenser jeden Tag erleben. Sie gaben uns kein sauberes Wasser und sagten uns, wir sollten Toilettenwasser trinken, und wir blieben etwa 40 Stunden ohne Nahrung.“

Gonzalo De Brito, ein argentinischer Aktivist, sagte, die Zionisten hätten ihn gewalttätig behandelt.

Yassine Benjelloun, ein französisch-marokkanischer Aktivist, betonte, dass den Aktivisten der Zugang zu Medikamenten verwehrt wurde und ihnen nach 32 Stunden der Haft Wasser gegeben wurde.

Laut Benjelloun gehörten das Eindringen von Scharfschützenteams zusammen mit Polizeihunden in die Hafträume und das Verhindern, dass die Aktivisten schlafen konnten, zu ihren Foltermethoden.

Muhammad Jamal, ein kuwaitischer Aktivist, sagte, dass sie 12 Stunden lang von der Haftstelle bis zum Hafen von Aschdod unter der Sonne waren und schwer misshandelt wurden. Er betonte, dass einige Aktivisten geschlagen und beleidigt wurden**.**